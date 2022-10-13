Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-2 выведен на орбиту

Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-2 выведен на орбиту
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ангольский телекоммуникационный спутник Angosat-2, запущенный в среду с космодрома Байконур, успешно выведен на орбиту, сообщили в "Роскосмосе".

"Ночью 13 октября ангольский спутник "Ангосат-2", созданный предприятием Роскосмоса, выведен на заданную орбиту", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Накануне ракета-носитель "Протон-М" стартовала в 18:00 мск с площадки 81 космодрома Байконур. Ракета вывела на орбиту спутник связи Angosat-2 с разгонным блоком ДМ-03.

Космический аппарат будет размещен на геостационарной орбите в 36 тыс. км от Земли.

Спутник Angosat-2 изготовлен компанией "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнева (входит в "Роскосмос"). В основе космического аппарата применена платформа "Экспресс-1000H" разработки ИСС. Масса аппарата составляет около 1,7 тонн, расчётный срок работы - 15 лет.

Космический аппарат способен охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы. Он предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет.

Спутник Angosat-2 изготовлен взамен потерянного аппарата Angosat-1, который был выведен на орбиту ракетой "Зенит" с космодрома Байконур 26 декабря 2018 года. После выведения спутника на расчетную орбиту с борта аппарата перестала поступать телеметрия. Специалисты возлагали надежды на "оживление" спутника в апреле 2019 года после входа в зону радиовидимости, однако позднее признали его утраченным.

Роскосмос Байконур
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон заявил что Франция продолжит оказывать военную помощь Украине

Макрон заявил что Франция продолжит оказывать военную помощь Украине

Что произошло за день: среда, 12 октября

Чехия с 25 октября запретит россиянам с шенгенскими визами въезд в страну

Чехия с 25 октября запретит россиянам с шенгенскими визами въезд в страну

США задумались о запрете импорта алюминия или санкциях против "Русала"

США задумались о запрете импорта алюминия или санкциях против "Русала"

Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС

В Кремле пока не подтверждают личное участие Путина в саммите G20

В Кремле пока не подтверждают личное участие Путина в саммите G20

ЕК рекомендовала дать Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата на вступление в ЕС

В Швейцарии могут ввести крупный штраф за закрытие лица никабом в общественных местах

В Швейцарии могут ввести крупный штраф за закрытие лица никабом в общественных местах

Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке СП2

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });