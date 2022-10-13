Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-2 выведен на орбиту

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ангольский телекоммуникационный спутник Angosat-2, запущенный в среду с космодрома Байконур, успешно выведен на орбиту, сообщили в "Роскосмосе".

"Ночью 13 октября ангольский спутник "Ангосат-2", созданный предприятием Роскосмоса, выведен на заданную орбиту", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Накануне ракета-носитель "Протон-М" стартовала в 18:00 мск с площадки 81 космодрома Байконур. Ракета вывела на орбиту спутник связи Angosat-2 с разгонным блоком ДМ-03.

Космический аппарат будет размещен на геостационарной орбите в 36 тыс. км от Земли.

Спутник Angosat-2 изготовлен компанией "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнева (входит в "Роскосмос"). В основе космического аппарата применена платформа "Экспресс-1000H" разработки ИСС. Масса аппарата составляет около 1,7 тонн, расчётный срок работы - 15 лет.

Космический аппарат способен охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы. Он предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет.

Спутник Angosat-2 изготовлен взамен потерянного аппарата Angosat-1, который был выведен на орбиту ракетой "Зенит" с космодрома Байконур 26 декабря 2018 года. После выведения спутника на расчетную орбиту с борта аппарата перестала поступать телеметрия. Специалисты возлагали надежды на "оживление" спутника в апреле 2019 года после входа в зону радиовидимости, однако позднее признали его утраченным.