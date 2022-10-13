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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Что случилось этой ночью: четверг, 13 октября

Макрон намерен дальше помогать Украине, Путин в Астане, резолюция ГА ООН по референдумам

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин прибыл в Астану для участия в саммитах Совещания по мерам доверия в Азии (СВМДА). Там он проведет серию двусторонних встреч.

- Макрон считает, что в интересах Украины вести переговоры с РФ. Он также заявил, что Франция продолжит оказывать военную помощь Украине.

- Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-2 выведен на орбиту. Об этом сообщили в Роскосмосе.

- Правительство РФ обсудит субсидии автоперевозчикам для компенсации изъятого за рубежом транспорта. Будет рассмотрен соответствующий проект распоряжения правительства.

- ГА ООН одобрила резолюцию с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Постпред РФ считает резолюцию политизированной.

- Глава Минюста Грузии заявил, что страна не будет передавать Саакашвили Украине. При этом он не исключил возможность допроса Саакашвили украинскими юристами в Грузии.

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