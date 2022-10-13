Польский оператор нефтепровода "Дружба" приступил к ремонту аварийного участка

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Польский трубопроводный оператор Pern приступил к ремонту поврежденного участка нефтепровода "Дружба", чтобы как можно скорее восстановить прокачку нефти, говорится в сообщении компании.

"Ночью были проведены работы по очистке трубопровода от оставшейся в нем нефти, что создало безопасные условия для действий по устранению дефекта. При этом проводятся анализы, связанные с причиной события", - уточняет компания.

Как сообщалось, два дня назад польская Pern обнаружила утечку нефти на одной из двух ниток западного участка трубопровода "Дружба", примерно в 70 км от Плоцка. Данная ветка служит для доставки нефти в Германию. Pern не выявил признаков вмешательства третьих лиц в качестве причины инцидента. "Транснефть" не сокращала прокачку нефти в Польшу или ФРГ из-за инцидента на польской ветке нефтепровода "Дружба".