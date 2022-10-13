Песков заявил об отсутствии контактов с Европой насчет проекта газового хаба в Турции

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вопрос создания газового хаба в Турции с европейскими странами не обсуждался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фактически их сейчас нет. Никаких контактов. Европейские партнёры - они не партнёры, а оппоненты. И пока они контактировать не хотят", - сказал Песков журналистам в четверг.

При этом он подтвердил, что проект будет реализован в случае заинтересованности европейских партнеров. "Безусловно. Это предстоит еще выяснить", - сказал Песков.