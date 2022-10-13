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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Отстыковку Crew Dragon-4 от МКС перенесли на пятницу из-за непогоды в районе приводнения

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Отстыковка от Международной космической станции (МКС) пилотируемого космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту перенесена с четверга на пятницу из-за сильных ветров в районе приводнения, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX отказываются от отправки (обратно на Землю - ИФ) миссии Crew-4 с Международной космической станции 13 октября из-за прогнозируемых сильных ветров в районе приводнения (...) Следующая возможность для отстыковки намечена на дату не ранее 14 октября, 11:35 по времени Восточного побережья США (17:35 по московскому времени)", - говорится в сообщении на сайте американского космического ведомства.

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Ранее планировалось, что корабль отстыкуется от станции в четверг, в 10:05 по времени Восточного времени США (в 17:05 по Москве), и приводнится у берегов штата Флорида в 17:37 (в пятницу в 00:37 по московскому времени).

Новая дата приводнения корабля в Атлантике у берегов штата Флорида в сообщении не указывается.

На Землю вернутся астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот), Джессика Уоткинс (бортинженер) и астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти.

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-4 прибыл на станцию 28 апреля. Таким образом, экипаж миссии провёл на борту станции пять с половиной месяцев.

После отбытия корабля на станции продолжат работать астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада и Франсиско Рубио, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, а также космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

МКС SpaceX Crew Dragon-4
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