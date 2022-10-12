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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Новым командиром Международной космической станции (МКС) стал космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, трансляцию церемонии передачи командования ведёт Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Руководство станцией было передано россиянину европейским астронавтом Самантой Кристофоретти, которая исполняла обязанности командира с 28 сентября этого года.

Кристофоретти передала "ключ от станции", подчеркнув, что "не могла представить лучшего человека для передачи командования", и отметив стиль руководства Прокопьева, а также поблагодарила международных партнёров за работу.

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Прокопьев, в свою очередь, поблагодарил весь экипаж 67-й экспедиции МКС и пожелал экипажу Crew-4 благополучно вернуться на Землю.

Кристофоретти, которая провела на МКС почти полгода, покинет её в ночь на четверг по московскому времени вместе с экипажем миссии космического корабля Crew Dragon-4, астронавтами NASA Челлом Линдгреном, Робертом Хайнсом и Джессикой Уоткинс. Планируется, что корабль в пятницу приводнится в Атлантике недалеко от берегов штата Флорида.

После отбытия корабля на станции продолжат работать астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада и Франсиско Рубио, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, а также космонавты "Роскосмоса" Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

МКС Сергей Прокопьев Роскосмос
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