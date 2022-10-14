Корабль Crew Dragon-4 с астронавтами на борту отстыковался от МКС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Пилотируемый космический корабль компании SpaceX Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю. Об этом сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отстыковка была осуществлена в 12:05 по времени Восточного побережья США (в 19:05 по Москве).

Планируется, что корабль приводнится в Атлантике у берегов штата Флорида через почти пять часов автономного полета – в 16:55 (в 23:55 по Москве).

На Землю вернутся астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти.

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-4 прибыл на станцию 28 апреля. Таким образом, экипаж миссии провел на борту станции почти шесть месяцев.

После отбытия корабля на станции продолжат работать астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада и Франсиско Рубио, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, а также космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.