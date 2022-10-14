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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в пятницу о прогрессе в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Приближаемся к созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС - ситуация на станции неприемлемая, и нам необходимо принять скорейшие меры, чтобы защитить АЭС", - написал Гросси в твиттере в пятницу.

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Гендиректор МАГАТЭ отметил, что после недели интенсивных консультаций с российской и украинской сторонами он прибыл в Польшу.

Гросси на прошлой неделе посетил Киев для консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. В минувший вторник Гросси провел встречу с президентом России Владимиром Путиным вПетербурге.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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