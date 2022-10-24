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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:24

Рябков отверг возможность демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россия считает необходимым сформировать вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) защитную зону и готова работать над этим вместе с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), договоренности о демилитаризации в принципе невозможны, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны - мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность", - пояснил изданию Рябков в ходе международного семинара в МГИМО "Предотвращение ядерной войны в условиях кризиса контроля над вооружениями".

При этом, отметил он, "защитная зона - это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения".

"Мы думаем, что некий процесс согласования, в том числе дипломатический, с агентством (МАГАТЭ - ИФ) параметров такой защитной зоны не просто возможен - он необходим", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

В статье также уточняется, что, по словам Рябкова, Москва к такому согласованию готова. Однако говорить о том, как его оформить, пока преждевременно.

"Мы находимся в тесном контакте с гендиректором (МАГАТЭ Рафаэлем - ИФ) Гросси, работа с секретариатом МАГАТЭ продолжается, на Запорожской атомной станции находятся специалисты агентства. Все это, по-моему, очень конкретное проявление нашего конструктивного ответственного подхода", - заявил Рябков.

Как сообщал "Интерфакс", Гросси в середине октября заявил о прогрессе в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

Сергей Рябков ЗАЭС
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