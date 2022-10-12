Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Глава МАГАТЭ заявил о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Внешнее электроснабжение на Запорожской АЭС восстановлено, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Наша команда на ЗАЭС проинформировала меня, что внешнее энергоснабжение восстановлено", - написал Гросси в среду в твиттере.

В РоссииЗапорожскую АЭС планируют перевести на российское топливоЧитать подробнее

Внешнее энергоснабжение АЭС было отключено, как сообщал Гросси, для выполнения ключевых для безопасности АЭС задач персонал станции использовал резервные дизельные генераторы.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Взрыв на Крымском мосту

СКР установил 12 лиц, имеющих отношение к теракту на Крымском мосту

На "Турецком потоке" усилили меры безопасности

"Газпром" начинает строить перемычку между восточной и западной частями ГТС России

Миллер допустил, что хаб российского газа на границе Турции и ЕС заменит "Северные потоки"

ЦБ предложили дать возможность иностранным банкам открыть филиалы в России

Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке СП2

Путин назвал США, Польшу и Украину бенефициарами инцидентов на "Северных потоках"

Путин назвал США, Польшу и Украину бенефициарами инцидентов на "Северных потоках"

Запорожскую АЭС планируют перевести на российское топливо

Минкультуры советует регионам заменить увеселительные мероприятия на просветительские

Военная операция на Украине

В Кремле заявили, что новой волны мобилизации в РФ нет

В Кремле заявили, что новой волны мобилизации в РФ нет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });