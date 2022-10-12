Глава МАГАТЭ заявил о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Внешнее электроснабжение на Запорожской АЭС восстановлено, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Наша команда на ЗАЭС проинформировала меня, что внешнее энергоснабжение восстановлено", - написал Гросси в среду в твиттере.
Внешнее энергоснабжение АЭС было отключено, как сообщал Гросси, для выполнения ключевых для безопасности АЭС задач персонал станции использовал резервные дизельные генераторы.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.