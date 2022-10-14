Тегеран счел заявления Макрона о протестах вмешательством во внутренние дела Ирана

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В иранском МИД осудили заявления президента Франции Эммануэля Макрона о протестах в Иране, сообщают ближневосточные СМИ.

По словам представителя МИД Ирана Нассера Канани, высказывания французского лидера являются "вмешательством" во внутренние дела страны.

Канани также сказал, что, с точки зрения Тегерана, заявления Макрона направлены на поддержку "лиц, совершающих насильственные действия, и правонарушителей".

Ранее президент Франции выразил солидарность с участниками протестов в Иране.

В Иране в сентябре вспыхнули антиправительственные акции протеста после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной ее смерти стал сердечный приступ, однако семья девушки настаивала, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.

На этой неделе акции прошли в десятках городах Ирана.