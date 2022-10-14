Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Тегеран счел заявления Макрона о протестах вмешательством во внутренние дела Ирана

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В иранском МИД осудили заявления президента Франции Эммануэля Макрона о протестах в Иране, сообщают ближневосточные СМИ.

По словам представителя МИД Ирана Нассера Канани, высказывания французского лидера являются "вмешательством" во внутренние дела страны.

В миреПутин раскритиковал заявления Макрона о встрече лидеров Армении и Азербайджана в ПрагеЧитать подробнее

Канани также сказал, что, с точки зрения Тегерана, заявления Макрона направлены на поддержку "лиц, совершающих насильственные действия, и правонарушителей".

Ранее президент Франции выразил солидарность с участниками протестов в Иране.

В Иране в сентябре вспыхнули антиправительственные акции протеста после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной ее смерти стал сердечный приступ, однако семья девушки настаивала, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.

На этой неделе акции прошли в десятках городах Ирана.

Иран Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание карт "Мир"

Глава британского Минфина подтвердил, что уходит в отставку

Глава британского Минфина подтвердил, что уходит в отставку

Финансовая G20 вновь закончила встречу без итогового коммюнике

Военная операция на Украине

В Херсонской администрации объяснили эвакуацию населения необходимостью "зачистки"

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года

SpaceX просит Пентагон взять на себя расходы по спутникам Starlink для Украины

Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"

Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"

Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Российские туристы пока не могут оформить для оплаты турецкую банковскую карту Troy

Российские туристы пока не могут оформить для оплаты турецкую банковскую карту Troy

Что случилось этой ночью: пятница, 14 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });