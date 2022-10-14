Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:41

Лукашенко подтвердил введение в Белоруссии режима контртеррористической операции

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с обострением ситуации и начаты процедуры, связанные с развертыванием союзной группировки войск, заявил глава государства Александр Лукашенко.

"Введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе России и Белоруссии, это давно прописано", - сказал Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, введен ли в республике режим КТО.

В миреРежим КТО введен в БелоруссииЧитать подробнее

"В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности, поэтому мы начали процедуры, связанные с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Белоруссии, которая дополняется уже частями Российской Федерации", - сказал президент Белоруссии.

Он отметил, что все идет по плану.

Белоруссия Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финансовая G20 вновь закончила встречу без итогового коммюнике

Военная операция на Украине

В Херсонской администрации объяснили эвакуацию населения необходимостью "зачистки"

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года

SpaceX просит Пентагон взять на себя расходы по спутникам Starlink для Украины

Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"

Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"

Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Российские туристы пока не могут оформить для оплаты турецкую банковскую карту Troy

Российские туристы пока не могут оформить для оплаты турецкую банковскую карту Troy

Что случилось этой ночью: пятница, 14 октября

Южная Корея впервые за пять лет ввела новые санкции против КНДР из-за пусков ракет

Режим КТО введен в Белоруссии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });