Лукашенко заявил о включении 70-тысячной белорусской армии в группировку войск с РФ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил озабоченность в связи со стремлением Польши разместить у себя ядерное оружие и назвал численность региональной группировки войск, которая разворачивается в Белоруссии.

"Нашу армию вы знаете - порядка 70 тыс. человек. Это основа. Ну, я думаю, что 10-15 тыс. от России требовать сейчас не надо. Потому что хватает там проблем других. Вы знаете, каких. Поэтому вот сейчас будем исходить из этого. Мы готовим ребят", - сказал Лукашенко в интервью российскому "Первому каналу", фрагмент которого обнародовал телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко напомнил, что власти Польши выразили желание разместить на своей территории ядерное оружие, и, согласно социологическому опросу, проведенному в этой стране, более 50% поляков выступают за размещение ядерного оружия. "Я не думаю, что там большинство поляков придерживаются этой точки зрения. Но это уже руководство нагнетает ситуацию. Уже якобы и народ просит польский", - сказал Лукашенко.

"Конечно, нас это настораживает", - добавил президент Белоруссии.