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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Режим КТО введен в Белоруссии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Режим контртеррористической операции (КТО) действует в Белоруссии, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на провокации со стороны сопредельных государств, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью газете "Известия".

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"Глава нашей страны (Александр Лукашенко - ИФ) провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", - сказал глава МИД Белоруссии.

По его мнению, "сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить".

"Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта", - отметил Макей, подчеркнув, что "в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции".

"И вооруженные силы Республики Беларусь, и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств", - резюмировал министр в беседе с изданием.

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября в ходе совещания с представителями силовых ведомств утверждал, что Польша и Литва наращивают военные силы у белорусских границ. Спустя неделю в пресс-службе Минобороны страны сообщили, что госсекретариат Совета безопасности в соответствии с поручением президента начал проверку Вооруженных сил. При этом министр обороны Виктор Хренин отметил, что проводимые в республике в последнее время мероприятия по укреплению безопасности демонстрируют готовность к нанесению "неприемлемого ущерба агрессору".

Белоруссия
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