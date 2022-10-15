Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Байден поручил госдепу выделить до $725 млн на военную помощь Украине

Байден поручил госдепу выделить до $725 млн на военную помощь Украине
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден уполномочил главу госдепа Энтони Блинкена использовать до $725 млн из оборонного бюджета на помощь Украине.

"Я делегирую госсекретарю полномочия (...) распорядиться ассигнованиями в размере до $725 млн из средств, изначально выделенных Пентагону, с целью оказания помощи Украине", - говорится в меморандуме американского лидера.

Ранее Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о решении выделить очередной транш военной помощи Киеву на $625 млн.

В начале октября президент США одобрил законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, который включает $12,4 млрд для дополнительной помощи Украине и выполнения ряда других задач.

Выделяемые средства должны пойти на финансовую поддержку украинского правительства, военную помощь, а также - на обеспечение деятельности американского военного персонала в Европе.

США Джо Байден Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В результате взрыва на шахте в Турции погибли 22 человека

Три сухогруза доставят продовольствие из Украины в Испанию, Тунис и Алжир

Три сухогруза доставят продовольствие из Украины в Испанию, Тунис и Алжир

Топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ заработают $117,7 млн за текущий сезон

Новым министром финансов Британии стал экс-глава МИД страны

Новым министром финансов Британии стал экс-глава МИД страны

Киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание карт "Мир"

Глава британского Минфина подтвердил, что уходит в отставку

Глава британского Минфина подтвердил, что уходит в отставку
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });