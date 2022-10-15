Байден поручил госдепу выделить до $725 млн на военную помощь Украине

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден уполномочил главу госдепа Энтони Блинкена использовать до $725 млн из оборонного бюджета на помощь Украине.

"Я делегирую госсекретарю полномочия (...) распорядиться ассигнованиями в размере до $725 млн из средств, изначально выделенных Пентагону, с целью оказания помощи Украине", - говорится в меморандуме американского лидера.

Ранее Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о решении выделить очередной транш военной помощи Киеву на $625 млн.

В начале октября президент США одобрил законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, который включает $12,4 млрд для дополнительной помощи Украине и выполнения ряда других задач.

Выделяемые средства должны пойти на финансовую поддержку украинского правительства, военную помощь, а также - на обеспечение деятельности американского военного персонала в Европе.