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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

США выделили Украине новый транш военной помощи на $625 млн

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о решении выделить очередной транш военной помощи Киеву на $625 млн, сообщает во вторник Белый дом.

"Президент Байден пообещал продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется... в частности, сегодня он выделил новый транш помощи в сфере безопасности на сумму в $625 млн", - говорится в пресс-релизе.

В нем указывается, что речь идет о "дополнительном вооружении и снаряжении. В частности, о системах HIMARS, различных других артиллерийских системах и боеприпасах, бронированных транспортных средствах".

Также Байден заверил собеседника в готовности США и дальше вводить ограничительные меры против России.

Позже в Пентагоне пояснили, что новый пакет помощи предусматривает, среди прочего, передачу четырех реактивных систем залпового огня HIMARS, 32 гаубиц разных калибров, 75 тыс. 155-мм снарядов. Также предусмотрена поставка 200 бронированных транспортных средств, 200 тыс. патронов для стрелкового оружия.

США Украина
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