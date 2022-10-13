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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Китай вывел на орбиту спутник для предупреждения природных катастроф

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на околоземную орбиту спутник S-SAR 01 для предупреждения стихийных бедствий, сообщила в четверг Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

По данным корпорации, ракета-носитель "Чанчжэн-2C" со спутником на борту стартовала с космодрома Тайюань в 06:53 по Пекинскому времени (в 01:53 по Москве).

Аппарат будет использоваться для предупреждения стихийных бедствий и ликвидации последствий, вызванных ими. Также данные, собираемые спутником, смогут использоваться в различных сферах, в том числе при учёте земельных ресурсов, в охране водных ресурсов, земледелии, лесном хозяйстве и мониторинге землетрясений.

Китай Чанчжэн-2C
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