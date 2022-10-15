Количество жертв взрыва на шахте в Турции достигло 28

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва на угольной шахте в Амасре (Турция) погибли 28 человек, сообщает агентство Associated Press.

На момент взрыва в пятницу под землей находились 110 человек. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что живыми на поверхность подняли 58 человек. Спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось о 25 жертвах взрыва.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что отменяет запланированный визит в город Диярбакыр и отправится в Амасру.