Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью шахтеров в Турции

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в послании Путина Эрдогану, текст которого опубликован в субботу сайтом Кремля.

Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщили турецкие СМИ со ссылкой на местные власти. На данный момент число жертв достигло 28.