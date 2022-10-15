В результате взрыва на шахте в Турции погиб 41 человек

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате ЧП на хате в районе Амасра турецкой провинции Бартын выросло до 41, сообщает в субботу агентство Anadolu.

Спасены 58 человек. Шестеро отправлены на лечение в Стамбул, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Поисково-спасательные работы завершены, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

Взрыв на шахте в Турции произошел в пятницу вечером.