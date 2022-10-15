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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Пожар произошёл в тюрьме в Тегеране, была слышна стрельба

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В иранской тюрьме "Эвин", в которой содержат, в частности, политзаключённых, произошло крупное возгорание, из здания доносились звуки выстрелов, сообщает в субботу Associated Press.

На видео с места события видно, как клубы дыма поднимаются над тюрьмой, слышно стрельбу и сигнал тревоги.

Предполагается, что в тюрьме произошёл бунт. Иранские СМИ сообщают, что порядок в тюрьме был восстановлен, и в данный момент пожарные борются с возгоранием.

Инцидент произошел на фоне антиправительственных акций протеста, которые вспыхнули Тегеране после смерти молодой женщины, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.

На этой неделе акции прошли в десятках городах Ирана.

Иран Тегеран
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