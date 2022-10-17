Южная Корея начала очередные военные учения

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Южной Корее в понедельник стартовали военные учения Hoguk, сообщает Channel News Asia. В последние недели в стране прошел ряд маневров на фоне роста напряженности вокруг КНДР.

"Войска будут вести маневры днем и ночью, по сценарию которых войска отражают ядерную и ракетную угрозы со стороны Северной Кореи, прочие угрозы. Таким образом, войска смогут развить навыки для ведения миссий в военное и мирное время, улучшить оперативную совместимость с некоторыми военными подразделениями США", - объявил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Учения продлятся до субботы.

Пхеньян с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет в ответ на военные учения Южной Кореи и США. Южная Корея, Япония и страны Запада критикуют такие действия, заявляя, что они нарушают резолюции СБ ООН по КНДР. Также Сеул впервые за пять лет ввел односторонние санкции против КНДР.

Южнокорейские депутаты заявляли, что Пхеньян завершил приготовления к ядерному испытанию, которое может стать первым в КНДР с 2017 года. Они не исключают, что КНДР может испытать ядерное оружие до промежуточных выборов в Конгресс США 7 ноября.