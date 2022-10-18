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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Южная Корея и США проведут крупные совместные учения ВВС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Военно-воздушные силы (ВВС) Южной Кореи и США проведут совместные крупномасштабные учения с 31 октября по 4 ноября, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

Во время учений южнокорейские ВВС намерены задействовать около 140 боевых самолетов, включая F-35A, F-15 и KF-16.

По словам собеседников агентства, США планируют разместить около 100 самолетов, включая истребители-"невидимки" F-35B с американской базы в Японии.

"Запланированная тренировка направлена на проверку систем комбинированных воздушных операций военного времени между южнокорейскими и американскими военно-воздушными силами и повышение их боеготовности", - заявил источник.

Как сообщили источники агентства, Австралия также планирует присоединиться к учениям с развертыванием танкера-заправщика.

Отмечается, что учения пройдут на фоне опасений, что Пхеньян может устроить провокации, в том числе ядерное испытание, в период между завершением съезда Коммунистической партии Китая в конце этого месяца и промежуточными выборами в Конгресс США 8 ноября.

США Южная Корея
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