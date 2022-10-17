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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

В ЕС планируют наращивать усилия по защите важнейшей инфраструктуры

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предложит странам ЕС приложить больше коллективных усилий для обеспечения безопасности на объектах ключевой инфраструктуры блока, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа.

"Bloomberg ознакомился с черновиком документа, согласно которому исполнительный орган ЕС Еврокомиссия на этой неделе будет рекомендовать странам-членам ЕС усилить сотрудничество и провести стресс-тесты на ключевой инфраструктуре, начиная с энергетики, а затем в таких высокорисковых секторах, как коммуникации, транспорт, космическая индустрия", - отмечает агентство.

Планируется, что в ЕС позднее разработают черновой план как реагировать на будущие кризисы с инфраструктурой. При этом, как отмечает Bloomberg, в связи с данными инициативами в документе упоминаются инциденты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".

Кроме того, в отдельном плане, посвященном внедрению цифровых технологий в энергетику, Еврокомиссия определит элементы инфраструктуры, которые могут столкнуться с киберугрозами. При этом опасности в киберпространстве растут на фоне децентрализации энергосетей в ЕС.

С 2023 года в ЕС также намерены представить законопроекты, которые уделят внимание киберугрозам для системы газоснабжения и поставок водорода.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

ЕС
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