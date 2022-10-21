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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Лидеры стран ЕС договорились обеспечить защиту важной инфраструктуры

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласились, что необходимо принять меры для обеспечения устойчивости работы наиболее важных объектов инфраструктуры, говорится в итоговом заявлении.

"Евросовет призывает страны-члены принять срочные и эффективные меры и сотрудничать друг с другом, Еврокомиссией и другими имеющими к этому отношению сторонами, чтобы усилить устойчивость работы чрезвычайно важной инфраструктуры", - заявили политики.

Они осудили "акты диверсии против ключевых объектов инфраструктуры, таких как, например, трубопроводы "Северный поток". В заявлении говорится, что Евросоюз даст "единый и решительный" ответ на такие действия.

26 сентября в Балтийском море были обнаружены три места утечки газа из одной нитки газопровода "Северный поток 2" и из обеих ниток "Северного потока 1". Затем была выявлена еще одна утечка. Уцелела одна ветка "Северного потока 2". Случившееся расследуют в Германии, Швеции и Дании, там склоняются к версии подрывов труб. В России ФСБ расследует инциденты как акты международного терроризма.

Северный поток 1 Северный поток 2 Дания Швеция Германия Евросоюз Совет ЕС
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