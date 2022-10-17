Главы МИД стран ЕС утвердили очередной пакет военной помощи Украине в 500 млн евро

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам в понедельник на заседании в Люксембурге принял решение о выделении Украине очередного транша военной помощи Евросоюза в 500 млн евро.

"Выделение дополнительных 500 млн евро государствами-членами ЕС является еще одним доказательством того, что мы по-прежнему твердо поддерживаем украинские вооруженные силы (...) Евросоюз продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, слова которого приводятся в опубликованном коммюнике совета.

С учетом нынешнего решения размер общей военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира вырастет до 3,1 млрд евро.

В новом транше 490 млн евро пойдут на закупку военной техники, 10 млн евро - направлены на покрытие расходов на средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и топливо.