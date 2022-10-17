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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Совет ЕС одобрил создание тренировочной миссии для украинских военных

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге принял решение создать миссию "по содействию повышению боеспособности" Вооруженных сил Украины - EUMAM Ukraine, сообщается в коммюнике совета.

"Сегодня мы усиливаем нашу поддержку Украины (...). Миссия военной помощи ЕС будет обучать Вооруженные силы Украины", - приводятся в документе слова высокого представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля.

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Как объясняют в Брюсселе, новая миссия обеспечит "индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных сил Украины", а также "координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения".

EUMAM Ukraine будет работать на территории государств ЕС, ее оперативный штаб расположится в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) в Брюсселе. Командование миссией возложено на вице-адмирала Эрве Блежана, директора подразделения военного планирования ЕВС.

Первоначально мандат миссии рассчитан на два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро. Миссия будет открыта для участия третьих государств.

ЕС Украина
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