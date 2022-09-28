Бельгия выразила готовность обучать украинских военных

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бельгийский министр обороны Людивин Дедондер на слушаниях в федеральном парламенте в среду заявила о готовности Бельгии участвовать в миссии под эгидой ЕС по обучению украинских военных.

"Мы делаем то, что можем, со средствами, которыми мы располагаем", - объяснила она, отвечая на вопросы депутатов.

Министр сообщила, что Киеву оказывалась военная помощь из запасов бельгийской армии, и правительство находится на связи с оборонными предприятиями королевства. По ее мнению, нет смысла затевать соревнование между странами ЕС, кто поможет больше.

"Каждый привносит, что он может", - сказала Дедондер, слова которой приводит газета La Libre Belgique.

Она подтвердила, что вклад Бельгии в обучение украинских военнослужащих будет заключаться в подготовке по разминированию на море и на суше, по логистике, инженерному делу и другим специальностям.

По словам министра, бельгийская военная помощь Украине уже достигает 51 млн евро. Оснащение на сумму 12 миллионов в ближайшее время будет доставлено в Польшу для отправки на Украину. Дедондер не стала сообщать подробностей о составе этого груза. Но национальные СМИ ранее сообщали, что речь идет о крупнокалиберных пулеметах и боеприпасах.