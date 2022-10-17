Минск оставил за собой право применить превентивные меры для недопущения военной агрессии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии будут отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств и оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы, и оставляет за собой право применения комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", - сказал Ревенко на брифинге для военных дипломатов, аккредитованных при министерстве обороны Белоруссии в понедельник. Его выступление цитирует пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Мы обеспокоены наращиванием польского военного потенциала. С одной стороны, это внутреннее дело Польши, и подготовка армии по предназначению - это естественный процесс. С другой, все это происходит на фоне того, что польское оборонное ведомство открыто заявило о готовности начать войну в ближайшие 3-10 лет", - отметил Ревенко.

По его словам, белорусские военные фиксируют поставки в польскую армию ударного вооружения, реализацию планов увеличения Вооруженных Сил Польши до 300 тыс. человек и формированию дополнительных механизированных дивизий на востоке страны.

"В свою очередь страны Балтии делают упор на совершенствовании военной инфраструктуры, повышению возможностей по приему и размещению иностранных воинских формирований. Анализ подготовки национальных Вооруженных Сил и иностранных формирований показывает, что отрабатывается создание наступательных группировок и применение войск на российском и белорусском направлениях. Батальонные тактические группы НАТО в Литве и Латвии постепенно преобразуются в бригады, а в перспективе могут быть доведены и до дивизионного уровня", - подчеркнул Ревенко.

Также в Литве, по его словам, действует так называемое переходное правительство белорусской оппозиции, которое ставит своей целью свержение власти в Белоруссии.

В качестве реакции на сложившуюся обстановку было принято решение о развертывании компонентов региональной группировки войск Белоруссии и России, отметил помощник министра обороны Белоруссии.