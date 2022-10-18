Секретарь СБ Белоруссии отверг возможность участия страны в каких-либо военных действиях

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что участие страны в каких-либо военных действиях не планируется.

"Никакой мобилизации не планируется, никакого вступления нашей страны в военные действия также не планируется - нам этого не нужно", - сказал Вольфович во вторник в Бресте на встрече с коллективом предприятия "Гефест-техника", его цитирует агентство БелТА.

Вместе с тем Вольфович добавил, что обстановка сложная и напряженная. "Запад, обвиняя Беларусь, пытаясь втянуть ее в военный конфликт, пытается милитаризироваться, проводя огромное количество учений, упрекая нас в какой-то агрессии. Хотя в Беларуси никаких планов по увеличению учений нет, все идет на плановой основе", - сказал чиновник.