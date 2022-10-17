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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Минск сообщил, что РФ направляет в региональную группировку в Белоруссию до 9 тыс. военных

Минск сообщил, что РФ направляет в региональную группировку в Белоруссию до 9 тыс. военных
Архивное фото
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссию из России для участия в совместной группировке войск прибудут до 9 тысяч военнослужащих и несколько сотен единиц бронетехники, сообщили в Минобороны Белоруссии.

"Из брифинга с военными атташе. Общая численность к прибытию в РБ составит до 9 тыс. личного состава, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм", - сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко в соцсетях.

Эти данные Минобороны Белоруссии обнародовало на брифинге для иностранных военных атташе.

16 октября Минобороны Белоруссии сообщило, что в Белоруссию из России начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск. До этого сообщалось, что в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими.

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10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

Минобороны Белоруссии сообщало, что группировка развертывается "для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Белоруссии", и что это решение "реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Белоруссии для снижения военной активности в приграничных районах".

Основу региональной группировки войск (сил), как сообщали в Минобороны, будут составлять Вооруженные силы Белоруссии по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации.

Лукашенко заявил, что белорусские военные не намерены принимать непосредственное участие в специальной военной операции России на Украине.

"Сегодня наше участие заключается в том, что мы лечим россиян и украинцев, кормим россиян и украинцев и больше всего, в подавляющем большинстве, предоставляем убежище беженцам из Украины. Их в сутки к нам пребывает по 400-500 человек. Мы их уравниваем полностью в правах. Вот наше участие", - заявил Лукашенко в интервью телекомпании NBC. Фрагмент интервью 15 октября обнародовал близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

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