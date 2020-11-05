Канье Уэст набрал 60 тыс. голосов на выборах президента США

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Около 60 тысяч американцев проголосовали за Канье Уэста на выборах президента США, сообщает в четверг издание The Hill.

Адвокаты Уэста потратили месяцы, чтобы добиться для него возможности участвовать в голосовании, а сам рэпер проводил агитацию среди своих 30 млн подписчиков в социальных сетях. Некоторые опросы показывали, что его поддерживают около 2% населения.

Несмотря на скромный результат, Уэст планирует попробовать выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах еще раз в 2024 году.

Канье Уэст начал предвыборную кампанию летом этого года. Его кандидатура была представлена лишь в 12 штатах, лучший результат он получил в штате Теннеси – за него отдали голоса более 10 тыс. избирателей, или 0,3% от общего количества голосующих.

Кроме Канье Уэста в выборах президента США также участвовали и другие кандидаты с мизерными шансами на победу, в частности либертарианка Джоан Джоргенсен, активист-эколог Хоуи Хокинс, бывший актер Брук Пирс, выдвиженец от Реформистской партии Роке де ла Фуэнте Герра, активистки социалистического движения Глория Ла Рива и Элисон Кеннеди.