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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Лишь 30% американцев готовы проголосовать за Байдена на выборах президента в 2024 году

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Около трети американских избирателей заявили, что готовы отдать свой голос за нынешнего главу Белого дома Джо Байдена на выборах президента США в 2024 году, свидетельствуют данные опроса Fox News.

Согласно результатам опроса, опубликованным в понедельник, лишь 33% готовы поддержать Байдена на следующих выборах. Еще 54% респондентов сказали, что проголосовали бы за кого-нибудь еще. Около 10% считают, что слишком рано говорить об этом, остальные либо не собираются голосовать, либо не знают, кому отдадут предпочтение.

Кроме того, респпондентов попросили оценить нынешнюю деятельность Байдена на посту президента. Больше половины (53%) не довольны его работой, 46% оценивают его деятельность положительно. Остальные затруднились ответить.

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Данные опроса также показали, что 52% респондентов не одобряют действия Байдена в ответ на события на Украине, 53% недовольны его энергетической политикой, 54% - внешней политикой, 67% - инфляцией в стране.

Опрос проводился с 9 по 12 октября. В нем приняли участие более 1,2 тыс. американцев, зарегистрированных в качестве избирателей.

Ранее в октябре Байден заявил, что примет решение о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах в 2024 году после промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс США. Нынешний президент США выразил уверенность, что в случае своего участия в выборах сможет снова победить бывшего американского лидера Дональда Трампа.

США Джо Байден
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