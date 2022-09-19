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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Байден не принял твердого решения об участии в выборах 2024 года

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на переизбрание в 2024 году, однако "твердого решения" еще не принял.

"Мое намерение, как я уже говорил с самого начала, состоит в том, что я снова буду баллотироваться", - сказал Байден в интервью CBS News.

"Но это всего лишь намерение. Разве это твердое решение, что я снова баллотируюсь? Это еще предстоит выяснить", - отметил он.

По его словам, сейчас он выполняет свою работу, а уже в следующем году определится, что делать дальше.

При этом Байден считает, что у него достаточно энергии и остроты ума для выполнения работы президента.

Нынешний президент США и его советники неоднократно заявляли, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах в 2024 году. Тогда Байдену исполнится 81 год.

Джо Байден США
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