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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Байден надеется, что демократы успеют улучшить свои позиции к выборам

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил уверенность, что его Демократическая партия станет более популярной среди избирателей по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс.

"Я думаю, что мы увидим перемены в нашу пользу за несколько дней до выборов, - заявил он, выступая в Белом доме. - И я скажу вам почему. Потому что мы начали видеть позитивные новости в сфере экономики: цены на бензин снижаются значительно в 46 из 50 штатов благодаря тому, что я делаю. Мы двигаемся в правильном направлении".

По его оценке, улучшается ситуация и в сфере занятости.

При этом Байден подчеркнул, что опросы сейчас прогнозируют результаты выборов "то в ту, то в другую сторону".

К примеру, о прогнозу FiveThirtyEight, шансы на то, что демократы получат большинство в Сенате, составляют 61%. С другой стороны, вероятность того, что республиканцы получат большинство в Палате представителей, составляет 75%.

Американские СМИ отмечали, что за последние три недели шансы демократов на большинство в Сенате упали на 7 процентных пунктов, а шансы республиканцев на большинство в нижней палате, напротив, выросли на 6 процентных пунктов.

США Джо Байден Демократическая партия Конгресс FiveThirtyEight Республиканская партия
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