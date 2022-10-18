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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Датские власти сочли причиной ЧП на "Северных потоках" хорошо спланированные мощные взрывы

Датские власти сочли причиной ЧП на "Северных потоках" хорошо спланированные мощные взрывы
Утечка газа на трубопроводе "Северный поток-2"
Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Предварительные данные расследования датских властей свидетельствуют о том, что нитки газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были подорваны, сообщает во вторник Associated Press (АР).

"Повреждения указывают на то, что их причиной стали мощные взрывы", - пишет агентство.

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АР отмечает, что совместное расследование проводят датская полиция, вооруженные силы, служба безопасности и разведка. Оно находится на начальном этапе, и пока неизвестно, когда его завершат.

"Все это очень серьезно и неслучайно. Все это было очень хорошо спланировано", - прокомментировал ситуацию министр обороны Дании Мортен Бодсков.

Ранее в октябре шведские спецслужбы получили подтверждения в пользу версии о диверсиях на этих газопроводах.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее острова Борнхольм.

Дания Северный поток Северный поток 2
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