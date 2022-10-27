Песков не слышал о появлении судна РФ в зоне аварий на "Северных потоках"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не в курсе появления российского судна на место поврежденных веток "Северного потока".

"Не располагаю информацией на этот счет. Я не знаю, что это за судно и какие действия там осуществляются. Не могу вам ответить", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, начала ли Россия собственное расследование подрыва трубопроводов.

Шведские СМИ ранее сообщили, что судно под российским флагом прибыло в экономическую зону Швеции, где находятся поврежденные ветки "Северных потоков".

Первые три утечки газа из газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", обнаружили 26 сентября, затем была найдена четвертая утечка. Инциденты расследуют в Германии, Дании и Швеции, Россия добивается подключения к международному расследованию. В России повреждения газопроводов расследует ФСБ как акт международного терроризма.