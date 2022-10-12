Путин назвал США, Польшу и Украину бенефициарами инцидентов на "Северных потоках"

Президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - США, Украина и Польша являются главными бенефициарами диверсий на "Северных потоках", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Выгодоприобретатель, бенефициар - и так понятно, здесь особенно не нужно вдаваться в детали. Ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем - они проходят по территории Польши, "Ямал-Европа" - по территории Украины (два потока), все в свое время построила Россия за свои деньги, а также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам", - сказал Путин, выступая в среду на энергетическом форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.

В этих условиях, отметил глава государства, теперь можно уже в больших объемах навязывать европейским странам сжиженный природный газ из США, который явно уступает по конкурентоспособности российскому трубопроводному газу. "И цены на американский СПГ значительно выше, и это всем хорошо было и раньше известно, ну, а сейчас тем более", - добавил Путин.

По его словам, "есть еще и дополнительные риски, кроме ценовых показателей". "Они заключаются в том, что все это нестабильно, и любые поставки могут уплыть в другие регионы мира. И мы это, кстати, наблюдали, причем, совсем недавно, когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предложили большую цену в другом месте. При этом интересы европейских покупателей игнорировались", - отметил президент.

Он напомнил, что тогда на помощь Европе пришла Россия. "Однако руководители европейских стран предпочитают не вспоминать об этом. Напротив, считают возможным упрекать нас в ненадежности. Мы что ли отказываем в поставках - мы готовы поставлять и поставляем в рамках контрактов весь объем. Но если кто-то не хочет брать наш продукт, мы-то здесь при чем?" - сказал Путин.

Президент РФ также назвал ЧП на "Северных потоках" актом международного терроризма и опаснейшим прецедентом. Он заявил, что организаторы этих атак "уничтожают инфраструктуру конкурентов, лишая потребителей дешевых энергоресурсов и заставляя покупать все это по гораздо более высоким ценам". "Очевидно, это тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что это мог сделать тот, кто "технически способен сделать такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, был пойман за руку, но остался безнаказанным".

Ранее сообщалось, что в 2015 году при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток" (1) был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса". Он лежал в пространстве между газопроводами у одной из ниток.

"Тогда взрывное устройство извлекли и обезвредили шведские вооруженные силы. Транспортировка газа, остановленная из-за ЧП, была возобновлена. НАТО заявило о том, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такое учение НАТО. Когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом", - ранее заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

ЧП на "Северных потоках"

Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.