В Молдавии заявили, что "Газпром" пока не подтвердил объемы поставок в ноябре

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" пока не подтвердил объемы поставок газа в Молдавию в ноябре. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну журналистам во вторник.

В понедельник лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что регион готовится к сложной ситуации в ноябре, так как российский концерн предупредил о сокращении объемов поставок газа на 40% к уровню аналогичного периода прошлого года.

"Газпром" официально не оповещал ни Кишинев, ни Тирасполь о снижении объемов газа, поставляемого в ноябре на левобережье (Приднестрвье). Я предполагаю, что Тирасполь говорит о ситуации, когда "Газпром" не будет резервировать дополнительные мощности на ноябрь, то есть объем в 5,7 млн кубометров сохранится и на ноябрь. С учетом того, что в ноябре похолодает, а потребление увеличится – этого объема будет явно недостаточно", - сказал Спыну.

По его словам, молдавские власти учитывают такой сценарий при утверждении плана подготовки к отопительному сезону.

"Во-первых, нам нужно экономить. Через публичное обращение мы призвали граждан экономить электроэнергию и природный газ. Мы будем закупать газ на международном рынке и обеспечивать граждан газом в достаточном количестве. АО "Термоэлектрика" (Termoelectrica) уже полностью перешло на мазут и больше не использует газ. Это означает, что Кишинев будет отапливаться исключительно мазутом, что позволит сократить потребление газа в отопительный сезон", - подчеркнул Спыну.

Он заверил, что, хотя Молдавская ГРЭС (в Приднестровье), вероятно, будет поставлять меньше электроэнергии, страна не останется без электричества. Власти надеются, что смогут закупать в Румынии больше электроэнергии, чем было согласовано ранее.

"Мощность производства электроэнергии в ноябре увеличится. Termoelectrica и CET Nord будут производить больше электроэнергии для правого берега. Мы ведем переговоры с коллегами в Румынии, чтобы узнать, сможем ли мы закупать больше электроэнергии в Румынии или на европейских рынках. Если на Украине что-то изменится и производственные мощности восстановятся, мы сможем закупать и на Украине", - добавил Спыну.

Ранее власти Кишинева сообщали, что Молдавия может покупать электроэнергию в Румынии по цене 450 румынских леев за МВт.ч (приблизительно 90 евро). Эта цена на треть выше цены электроэнергии с Молдавской ГРЭС, но ниже рыночной, и обеспечивает необходимые 30%, которые страна не получает с Украины с 14 октября.

Спыну отметил, что отправил в "Газпром" запрос на разговор с главой концерна Алексеем Миллером, но ответа не получил.

"Я отправил запрос о беседе с Миллером, чтобы узнать их планы и определить наши дальнейшие действия. Пока мы не получили ответ. Я так понимаю, что этот запрос пока еще анализируют", - сказал вице-премьер.

Как сообщилось, с 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи газа Молдавии на 30% – до 5,7 млн кубометров – при потребностях страны в 8,06 млн. Концерн объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.