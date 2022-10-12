Молдавия будет закупать недостающий объем электроэнергии у Румынии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Молдавия после прекращения подачи электроэнергии с Украины будет закупать недостающий объем в Румынии. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в среду журналистам.

Он напомнил, что из-за разрушения части объектов энергетической инфраструктуры Украина заявила о расторжении с 11 октября договоров с Молдавией и другими странами, куда экспортировала электроэнергию. При этом Молдавия с мая закупала в этой соседней стране 30% объема потребляемой электроэнергии.

В этой ситуации Молдавия пока полностью перешла на электроэнергию, которую производит Молдавская ГРЭС. Чтобы выработать дополнительные объемы компания "Молдовагаз" планирует выделять станции сверх обычных поставок 0,9 млн кубометров газа в сутки.

Спыну не уточнил, за счет чего "Молдовагаз" обеспечит увеличение поставок газа для Молдавской ГРЭС. Резервы, которые газовая компания создала в течение последних двух месяцев, составляют всего около 55 млн кубометров. C 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи газа Молдавии на 30% – до 5,7 млн кубометров при потребностях в 8,06 млн кубометров, объяснив техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

"Теперь Молдавия сможет покупать электроэнергию в Румынии по цене 450 румынских леев за 1 МВт.ч, то есть примерно 90 евро за МВт.ч. Правительство Румынии внесло соответствующие поправки в законодательство в среду, 12 октября. Электроэнергия будет иметь цену ниже рыночной, и будет давать те 30%, которые мы больше не сможем получать с Украины. Это возможно, потому что нам удалось синхронизировать нашу систему с европейской электроэнергетической системой еще в марте", - пояснил вице-премьер.

При этом он отметил, что румынская электроэнергия будет "чуть дороже", но в этом случае "важно обеспечить необходимый объем, чтобы не допустить отключений".

Предполагалось, что в октябре Молдавия будет закупать 67% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (Приднестровье, принадлежит российской "Интер РАО" по цене $62,5 за МВт.ч, 27% – у украинской компании "Энергоатом" по $77, еще 3% – у "Укргидроэнерго" по $132.

Министр вновь призвал сограждан перейти на режим строгой экономии электроэнергии.

В среду Национальное агентство по регулированию в энергетике повысило тарифы для потребителей Молдавии на 17%.