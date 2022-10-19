"Молдовагаз" получит от правительства Молдавии кредит для расчета с "Газпромом"

Глава "Молдовагаза" обещает расплатиться с "Газпромов" 20 октября

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии предоставит заем компании "Молдовагаз", чтобы она смогла своевременно рассчитаться с "Газпромом".

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил в социальных сетях, что в среду вечером решение по этому поводу приняла правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, решение было принято "в целях обеспечения энергетической безопасности и продолжения поставок природного газа". Согласно этому решению государственная компания АО "Энергоком" заключит кредитный договор с АО "Молдовагаз" без предварительного одобрения их советов и/или общих собраний, по которому АО "Молдовагаз" предоставит кредит на следующих обязательных условиях:

- Сумма кредита: 1, 05 млрд молдавских леев (около $54 млн);

- Выплата суммы: 20 октября 2022 года, после подписания договоров займа и залога;

- Срок погашения кредита: 1 мая 2023 года;

- Проценты равны базовой ставке Национального банка Молдавии (21,5% годовых);

- Реальная гарантия возврата кредита и выплаты процентов: полный залог в пользу АО "Энергоком" 100% доли АО "Молдовагаз" в уставном капитале ООО "Молдоватрансгаз" вместе с активами, переданные ему в хозяйственное ведение "Молдовагазом" в соответствии с договором о залоге, имеющим юридическую силу.

"Все просто, мы предложили кредит и взяли в залог всю газотранспортную систему страны. Это решение позволит "Молдовагазу" полностью оплатить "Газпрому" потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь", - пояснил Спыну.

В свою очередь председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан написал в среду вечером в своем телеграм-канале, что компания заплатит "Газпрому" в четверг, 20 октября, и не допустит кассового разрыва.

По его словам, это стало возможным благодаря решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая приняла в среду вечером ряд важных решений для "Молдовагаза".

"В целях своевременного выполнения текущих обязательств по поставке природного газа, АО "Молдовагаз" обратилось в Комиссию по чрезвычайным ситуациям с просьбой о переносе обязательств по оплате НДС в размере 392,2 млн леев ($20 млн) на более поздний период, также были перенесены сроки по платежным обязательствам группы компаний АО "Молдовагаз" в сумме более 120 млн леев (около $6 млн) на более поздние периоды", - отметил Чебан.

Он подчеркнул, что "наиболее важным решением КЧС стало решение о проведении сделки займа между АО "Энергоком" и АО "Молдовагаз"".

"Благодаря полученной сумме, а это 1, 05 млрд. леев ($54 млн), компания "Молдовагаз" получит возможность полностью оплатить текущую задолженность перед ПАО "Газпром", избежав при этом кассового разрыва", - подчеркнул глава компании.

Чебан сообщил, что в сентябре объем приобретенного компанией "Молдовагаз" природного газа составил 48,05 млн куб.м (27,4 млн куб. м для поставки потребителям и 20,0 млн куб. м для поставки АО "Энергоком"), по цене $1882,78 за тысячу кубометров. Соответственно этим данным, общая стоимость закупки составит $90,46 млн или порядка 1 764,0 млн леев.

Ранее правительство Молдавии уже оказывало помощь компании "Молдовагаз" через госкомпанию "Энергоком". Кабинет министров вынужден делать это, чтобы помочь "Молдовагазу" рассчитаться с "Газпромом".

Согласно действующему договору, до 20 числа каждого месяца, "Молдовагаз" должен рассчитаться с "Гзапромом" за предыдущий месяц и выплатить 50% аванса за текущий месяц. В сентябре "Молдовгаз" заплатил аванс только в последний день месяца. В начале октября "Газпром" предупредил, что может прекратить поставку газа в Молдавию, в случае невыполнения договорных обязательств по срокам платежей.