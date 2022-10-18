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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Аудиторы молдавского долга перед "Газпромом" прибыли в страну

Аудиторы молдавского долга перед "Газпромом" прибыли в страну
Фото: Berk Ozkan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники двух компаний, которые проведут аудит исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", приехали в Молдавию, сообщили "Интерфаксу" в Агентстве публичной собственности при правительстве республики.

Речь идет о работниках компаний Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co (Великобритания), с которыми правительство заключило договор на проведение аудита. Они будут находиться в Кишиневе до 21 октября.

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За четыре дня они изучат финансовую отчетность и договоры с российской стороной, заключенные, в том числе, до образования компании "Молдовагаз" в 1998 году.

"Британские и норвежские эксперты изучат финансовые документы и соглашения, которые Молдавия заключала на протяжении многих лет с российской стороной, в том числе еще до создания "Молдовагаза". Это необходимо для того, чтобы понять, как сформировался исторический долг правобережья за газ, закупленный в России", - отмечается в сообщении.

Согласно пресс-релизу, к концу года аудиторские компании должны представить первый отчет в рамках договоров на проведение аудита.

Аудит молдавского долга перед "Газпромом"

1 ноября 2021 года вступил в силу договор на поставку газа в Молдавию сроком на пять лет. До этого, в октябре прошлого года, вице-премьер Андрей Спыну и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали протокол о дальнейших действиях сторон, согласно которому молдавская сторона должна провести аудит долга "Молдовагаза" (который, по мнению российской стороны, составляет $709 млн). Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая 2022 года, чтобы "Молдовагаз" и "Газпром" могли к этой дате подписать Соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее ее погашение в течение пяти лет.

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Тендер по отбору аудитора был объявлен в конце января 2022 года Агентством публичной собственности. Однако правительство страны признало его несостоявшимся. Спыну объяснял, что аудит исторической задолженности не удастся провести в срок из-за событий на Украине: в связи с ними крупные аудиторские компании не захотели участвовать в конкурсе, чтобы не посылать своих сотрудников в Молдавию.

Лишь 11 августа Агентство подписало договор с Wikborg Rein Advokatfirma и Forensic Risk Alliance & Co. Компании обязались в соответствии с контрактом провести аудит долгов за газ, поставленный в Молдавию (без учета долга Приднестровского региона) до 30 января 2023 года. За проведение аудита правительство Молдавии заплатит около 800 тыс. евро.

Власти Молдавии и "Молдовагаз" просили у "Газпрома" отсрочку аудита и подписания соглашения об урегулировании задолженности до 31 марта 2023 года. Концерн не ответил на эти просьбы.

Молдавия Газпром
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