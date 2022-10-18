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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Представитель американской дипмиссии поговорил по телефону с Грайнер и Уиланом

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сотрудник дипмиссии США в России во вторник поговорил по телефону с отбывающими заключение в РФ американцами Бриттни Грайнер и Полом Уиланом, сообщил в госдепе.

"Сотрудник консульства имел сегодня возможность кратко поговорить с Бриттни по телефону. Сотрудник консульства также кратко поговорил с Полом Уиланом", - сказал заместитель пресс-секретаря госдепа Ведант Патель.

Он вновь заявил, что США призывают освободить "незаконно задержанных американцев", а также напомнил, что летом на обсуждение было вынесено "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана.

В середине сентября телеканал CNN сообщил, что США отмечают подвижки в вопросе возвращения на родину находящихся в заключении в РФ американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Как заявил тогда телеканалу высокопоставленный представитель администрации США, в усилиях по освобождению Грайнер и Уилана есть "подвижки, но не прорыв".

Бриттни Грайнер Пол Уилан
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