Россиянин Данченко признан в США невиновным в даче ложных показаний о компромате на Трампа

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Жюри присяжных в США оправдало россиянина Игоря Данченко по обвинению в предоставлении ложных показаний ФБР по поводу своего участия в операции по сбору компромата на экс-президента США Дональда Трампа, передает CNN.

"Присяжные вынесли оправдательный вердикт по всем четырем пунктам обвинения против Данченко, российского эмигранта и аналитика, который предоставил наибольшую часть материалов для досье против Трампа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пятый пункт обвинения судья отклонил во время процесса.

В ноябре 2021 года сообщалось об аресте Данченко федеральными властями США. Американские СМИ писали, что Данченко был важным источником информации для Кристофера Стила, собиравшего перед выборами 2016 года компромат на Трампа. Впоследствии выяснилось, что досье Стила содержит много непроверенной и неточной информации о Трампе. Эти данные в свое время использовались оппонентами-демократами экс-президента США. Выдержки из досье активно публиковали американские СМИ, основная часть которых выступала против Трампа.

Арест Данченко был произведен в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом. Он начал работу еще при администрации Трампа. Задача спецпрокурора была выяснить, не было ли нарушений при проведении властями США расследования в отношении предполагаемых связей Трампа с Россией. Пока что Дарем не добился существенных успехов.

СМИ подчеркивали, что Данченко был "первостепенным" источником информации для Стила.

CNN отмечает, что Данченко является гражданином России, однако уже много лет проживает в США со своей семьей.