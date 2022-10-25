Мособлсуд не стал смягчать приговор американке Бриттни Грайнер

По ходатайству обвинения суд пересчитал ей срок ареста, зачтенный в приговор

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Московский областной суд не стал смягчать приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которую ранее приговорили к девяти годам колонии и штрафу в 1 млн рублей за ввоз гашишного масла в Россию.

При этом апелляционная инстанция по представлению гособвинения пересчитала время нахождения Грайнер под стражей, зачтенное в срок наказания, как день в СИЗО за полтора в колонии вместо дня за день, как это сделал суд первой инстанции. После пересчета ей придется провести в колонии около восьми лет.

"В остальной части приговор оставить без изменений", - заявил суд.

Приговор вступил в законную силу, американку скоро могу этапировать в колонию.

Защита просила отменить приговор Грайнер и оправдать ее либо смягчить ей наказание или назначить условный срок.

Химкинский городской суд 4 августа 2022 года признал Грайнер виновной в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК), а также в их контрабанде (п."в" ч. 2 ст. 229.1). Она была приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 мл рублей.

Гашишное масло нашли у нее в багаже по прилете в "Шереметьево" из США в феврале. В суде Грайнер признала вину, но говорила, что провезла наркотик в Россию неумышленно, случайно положив в багаж. Она также говорила, что медицинскую марихуану ей выписали американские врачи как обезболивающее.

Представители руководства США не раз призывали российскую сторону освободить "незаконно задержанных американцев". Летом Москве было сделано "существенное предложение" об освобождении Грайнер и осужденного по обвинению в шпионаже морпеха Пола Уилана. В Москве не раз говорили, что переговоры об обмене осужденными с США продолжаются, но возражали против сопутствующих громких заявлений и "мегафонной дипломатии".

Грайнер - член сборной США по баскетболу, в России до задержания играла за екатеринбургский клуб УГМК. С момента задержания она находится под стражей.