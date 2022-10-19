ФРГ передала Украине очередную партию военной помощи

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В рамках очередной поставки из Германии ВСУ получили 240 тыс. зимних шапок, 116 тыс. теплых курток и 80 тыс. брюк, следует из данных федерального правительства.

Украина также получила 167 тыс. патронов для стрелкового оружия и семь понтонных систем.

Кроме того, ФРГ передала Украине 200 палаток, 195 генераторов, 405 тыс. упаковок продуктовых пайков и четыре тысячи спальных мешков.

Ранее федеральное правительство Германии сообщило о предоставлении Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber, 10 понтонно-мостовых машин и 100 тысяч наборов для оказания первой медицинской помощи.

На минувшей неделе Украина также получила 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzanna. Дальность стрельбы 155-мм артиллерийских орудий достигает 41 км.

В сентябре ФРГ передала Украине шесть зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, доведя их общее количество до 30 единиц.

ВСУ получили 59 тыс. снарядов для ЗСУ Gepard, пять 227-мм реактивных систем залпового огня M270 MARS. Кроме того, Киеву летом было передано 12 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов к ним.

ВСУ также получили три тысячи противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3, около 15 тыс. противотанковых мин, 54 боевые машины пехоты М113 и 3,2 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов.

На данный момент военная помощь ФРГ Украине оценивается более чем в $1,5 млрд.