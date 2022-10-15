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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Германия передала Украине 16 танковых мостоукладчиков

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Германия предоставила Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber, следует из данных федерального правительства.

Кроме того, ФРГ поставила Украине 10 понтонно-мостовых машин.

В миреГермания передала Украине 16 самоходных артиллерийских установок ZuzanaЧитать подробнее

Ранее на этой неделе Украина также получила 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzanna. Дальность стрельбы 155-мм артиллерийских орудий достигает 41 км.

В сентябре ФРГ передала Украине шесть зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, доведя их общее количество до 30 единиц.

ВСУ получили 59 тыс. снарядов для ЗСУ Gepard, пять 227-мм реактивных систем залпового огня M270 MARS. Кроме того, Киеву летом было передано 12 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов к ним.

Украинские военные также получили три тыс. противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3, около 15 тыс. противотанковых мин, 54 боевые машины пехоты М113 и 3,2 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов.

На данный момент военная помощь ФРГ Украине оценивается в $1,5 млрд.

Германия Украина
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