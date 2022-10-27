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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

ФРГ передала Украине пять РСЗО MARS II

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Германия поставила Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II с боекомплектами, следует из данных федерального правительства.

Ранее Киев получил уже три такие системы.

Кроме того, Украина получила еще 14 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 в дополнении к 10 поставленным, 6,1 тыс. 155-мм снарядов и 186 тыс. 40-мм минометных мин.

В начале октября Германия поставила Украине систему противовоздушной обороны Iris-T SLM. Планируется поставка еще трех таких систем.

На минувшей неделе Украина также получила 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzanna. Дальность стрельбы 155-мм артиллерийских орудий достигает 41 км.

В сентябре ФРГ передала Украине шесть зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, доведя их общее количество до 30 единиц.

ВСУ получили 59 тыс. снарядов для ЗСУ Gepard, пять 227-мм реактивных систем залпового огня M270 MARS. Кроме того, Киеву летом было передано 12 155-мм самоходных гаубиц PzH 2000 и 10,5 тыс. снарядов к ним.

ВСУ также получили три тысячи противотанковых ракетных комплексов Panzerfaust 3, около 15 тыс. противотанковых мин, 54 боевые машины пехоты М113 и 3,2 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов.

На данный момент военная помощь ФРГ Украине оценивается более чем в $1,5 млрд.

Украина Германия
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