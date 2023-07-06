JetBlue прекратит партнерство с American Airlines и сосредоточится на слиянии со Spirit

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания JetBlue Airways Corp. сообщила, что намерена выйти из совместного предприятия с American Airlines Group, чтобы сосредоточиться на слиянии с Spirit Airlines.

Совместное предприятие, Northeast Alliance, работает в аэропортах в Бостоне и Нью-Йорке. Сворачивание партнерства произойдет в ближайшие месяцы.

"Теперь мы еще сильнее сфокусируемся на объявленном слиянии со Spirit, которое является наилучшей и наиболее эффективной возможностью преобразить конкурентный ландшафт в США", - пообещала JetBlue.

В марте Минюст США подал иск с требованием заблокировать слияние авиакомпаний из-за опасений ухудшения конкуренции на рынке.

JetBlue призвала Минюст пересмотреть свою позицию и поддержать объединение компаний, а также выразила готовность сотрудничать с регуляторами для устранения их опасений.

JetBlue и Spirit объявили о сделке по слиянию объемом $3,8 млрд в прошлом году. В результате на рынке может появиться пятая по величине авиакомпания в США.