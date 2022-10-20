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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Экс-глава "Тройки Диалог" Варданян в ноябре возглавит правительство непризнанной НКР

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Бывший руководитель компании "Тройка Диалог", первый президент московской школы управления "Сколково" Рубен Варданян согласился занять должность госминистра (главы правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"В начале ноября официально вступлю в должность госминистра Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) и тогда изложу наши стратегические цели и первоочередные задачи, которые нам предстоит решать, а также сообщу о первых шагах, которые мы предпримем", - написал Варданян в своем телеграм-канале.

По его словам, разворачивающиеся вокруг Нагорного Карабаха и Армении политические события, обострение ситуации вокруг решения карабахского вопроса, "от которого без преувеличения зависят и судьбы Армении и Армянского мира, вызывает у меня крайнюю озабоченность".

"Я осознаю, что у меня больше нет времени на раздумья, равно как и нет иного пути, кроме как быть рядом с народом Арцаха и брать на себя свою долю ответственности за будущее Арцаха", - отметил Варданян.

Он сообщил, что встречи с жителями НКР, политическими и общественными деятелями "убедили меня в том, что люди поддерживают мою кандидатуру на пост госминистра и хотят видеть во мне ответственного лидера, который сплотит вокруг себя все здоровые силы и возглавит реальную работу по выведению страны из кризиса".

В начале октября занять пост госминистра Варданяну предложил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян.

2 сентября Варданян сообщил о своем решении переехать в Нагорный Карабах и отказе от гражданства России.

Он сообщал, что создает "Фронт безопасности и развития Арцаха".

Тройка Диалог Рубен Варданян Нагорно-Карабахская республика НКР
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